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Герасилов Карп Герасимович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Герасилов Карп Герасимович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1867
Дата смерти
1941
География
Ленинград

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