Генералов Евгений Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГенералов Евгений Федор.

Генералов Евгений Федор.

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Генералов Евгений Федор.
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1923
Дата смерти
24.03.1943
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.