Гезальдов Никита (Павел) Степанович (Корнилович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гезальдов Никита (Павел) Степанович (Корнилович)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Гезальдов Никита (Павел) Степанович (Корнилович)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1902
Дата смерти
20.04.1942
География
Ленинград

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