Гедике Ольга Петровна (урожд. Рубцова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГедике Ольга Петровна (урожд. Рубцова)

Гедике Ольга Петровна (урожд. Рубцова)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Гедике Ольга Петровна (урожд. Рубцова)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1867
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.