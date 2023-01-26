Васильев Федор Григореьвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Федор Григореьвич

Васильев Федор Григореьвич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Васильев Федор Григореьвич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1882
Дата смерти
?.08.1943
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.