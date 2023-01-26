Борисов Емельян Андреевич
Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
- Запись
- Борисов Емельян Андреевич
- Источник
- Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
- Дата рождения
- 1892
- Дата смерти
- ?.10.1941
- География
- Ленинград
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- ЛюдиЛюди
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