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Богадин (Богатин) Иван Васильевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Богадин (Богатин) Иван Васильевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1908
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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