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Блинов Анемподист Евдокимович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Блинов Анемподист Евдокимович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1867
Дата смерти
?.01.1942
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1867
?.01.1942
деревня Новое Верховье, Боронишенская волость, Мологский уезд, Ярославская губерния

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