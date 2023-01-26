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Артемов Николай (Михаил) Дмитриевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Артемов Николай (Михаил) Дмитриевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1924
Дата смерти
09.04.1943
География
Ленинград

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