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Арнаут Григорий Никифорович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Арнаут Григорий Никифорович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1922
Дата смерти
04.08.1943
География
Ленинград

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