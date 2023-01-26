Ардышев (Ардашев) Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрдышев (Ардашев) Николай Александрович

Ардышев (Ардашев) Николай Александрович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Ардышев (Ардашев) Николай Александрович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1921
Дата смерти
16.01.1943
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.