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Апосов Гавриил Максим.

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Апосов Гавриил Максим.
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1909
Дата смерти
01.04.1943
География
Ленинград

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