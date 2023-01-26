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Антонов Сергей Павлович.

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Антонов Сергей Павлович.
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
10.02.1943
География
Ленинград

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