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Осип Викентьев

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Осип Викентьев
Пол
муж
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1887
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Посинская
Место
Даугелево
Место события
Даугелево, Посинская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Дополнительная информация в записи
Умер
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным

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