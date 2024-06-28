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Ануфрий Андрей Матвеев Костюченок

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Ануфрий Андрей Матвеев Костюченок
Пол
муж
Год рождения
1865
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1887
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Посинская
Место
Поляченки
Место события
Поляченки, Посинская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Дополнительная информация в записи
Призван в 1886 г., поступил в военную службу
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1865 ст.

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