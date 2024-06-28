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Казимир [Тадулев] Логинов

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Казимир [Тадулев] Логинов
Пол
муж
Год рождения
1866
Сословие
крестьянин
Родители
Тадуль, Борбула
Дата переписи
1887
Губерния
Витебская
Уезд
Режицкий
Волость
Кульневская
Место
Инчуки
Место события
Инчуки, Кульневская вол., Режицкий у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Дополнительная информация в записи
Родился в имении Биржоголах
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1866 ст.

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