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Осип [Домеников]

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Осип [Домеников]
Пол
муж
Год рождения
1866
Сословие
крестьянин
Родители
Доменик Матвеев, Крестина Адамова
Дата переписи
1887
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Михаловская
Место
Новое-Михалово
Место события
Новое-Михалово, Михаловская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Дополнительная информация в записи
Умер в 1867 г.
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1866 ст.

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