Иван [Антонов] Синькевич
Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
- ФИО
- Иван [Антонов] Синькевич
- Пол
- муж
- Год рождения
- 1866
- Сословие
- крестьянин
- Родители
- Антон, Паулина
- Дата переписи
- 1887
- Губерния
- Витебская
- Уезд
- Люцинский
- Волость
- Михаловская
- Место
- Лочи
- Место события
- Лочи, Михаловская вол., Люцинский у., Витебская губ.
- Архивный код
- ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
- Дополнительная информация в записи
- Умер в малолетстве
- Комментарий наборщика
- По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем Репиным
- Дата рождения
- 1866 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.