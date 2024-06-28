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Косьма [Игнатьев]

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Косьма [Игнатьев]
Пол
муж
Год рождения
1866
Сословие
крестьянин
Родители
Игнатий Григорьев, Наталья Тимофеева
Дата переписи
1887
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Михаловская
Место
Светлица
Место события
Светлица, Михаловская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Дополнительная информация в записи
Умер в малолетстве
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1866 ст.

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