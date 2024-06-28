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Роман [Степанов]

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Роман [Степанов]
Пол
муж
Год рождения
1866
Сословие
крестьянин
Родители
Степан Иванов, Мария Васильева
Дата переписи
1887
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Михаловская
Место
Деглево
Место события
Деглево, Михаловская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1866 ст.

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