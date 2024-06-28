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Владимир Иосифов Деменштейн

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Владимир Иосифов Деменштейн
Пол
муж
Год рождения
1886
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1905
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Нерзенская
Место
Перели
Место события
Перели, Нерзенская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1886 ст.

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