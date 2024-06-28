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Иосиф Буль

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Иосиф Буль
Пол
муж
Год рождения
1884
Сословие
[бывший государственный] крестьянин
Родители
Томаш, Анета
Дата переписи
1905
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Нерзенская
Место
Борисы
Место события
Борисы, Нерзенская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Дополнительная информация в записи
Пропал без вести
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1884 ст.

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