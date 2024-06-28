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Шевель Залкович (Павел Сергиев) Фонаров

Из справочника
Список призывников Латгалии. Балтийские предки
ФИО
Шевель Залкович (Павел Сергиев) Фонаров
Пол
муж
Год рождения
1883
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1905
Губерния
Витебская
Уезд
Люцинский
Волость
Нерзенская
Место
Березовка
Место события
Березовка, Нерзенская вол., Люцинский у., Витебская губ.
Архивный код
ЛГИА (Рига): ф.660, оп.1, д.706, лист:
Дополнительная информация в записи
По метрике Сауль. Крещён в 1904 г.
Комментарий наборщика
По каждой персоне на платной основе можно запросить дополнительную информацию через форму на сайте http://ru.baltic-ancestors.com либо отправив запрос на почту: info@baltic-ancestors.com
Источник
Индексация данных проведена Андреем Репиным
Дата рождения
1883 ст.

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