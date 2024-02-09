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Дарья Андреевна

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Дарья Андреевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
243-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.03.1742
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Место персоны
д. Мордасово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.6, лист: 32об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Дарья Андреевна
Отец - Андрей Климович, крестьянин (д. Мордасово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
19.03.1742 ст.
Место рождения
д. Мордасово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
География
д. Мордасово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина

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