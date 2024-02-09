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Петр Абросимович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Петр Абросимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
237-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.02.1742
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
с. Александрово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.6, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Тимофей Петрович
Отец - Петр Абросимович, крестьянин (с. Александрово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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