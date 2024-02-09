Анна Алексеевна
Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
- ФИО
- Анна Алексеевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 228-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 12.01.1742
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская губ.
- Место прихода
- Александрово
- Место персоны
- д. Клины, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.6, лист: 32
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Анна Алексеевна
Отец - Алексей Никитич, крестьянин (д. Клины, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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- Источник
- Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
- Дата рождения
- 12.01.1742 ст.
- Место рождения
- д. Клины, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
- География
- д. Клины, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
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