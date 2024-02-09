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Семен Федорович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Семен Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
144-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.09.1737
Приход
Казанская ц.
Место прихода
Борисоглебский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
сельцо Неврюево, капитана Бориса Иванова Савина/Петра Борисова Савина/владимирского подъячего Сергея Санфирова/секретаря Дмитрия Сергеева Санфирова/подполковника Ивана Игнатьева Мусина-Пушкина вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 162об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Иван Семенович
Отец - Семен Федорович, крестьянин (сельцо Неврюево, капитана Бориса Иванова Савина/Петра Борисова Савина/владимирского подъячего Сергея Санфирова/секретаря Дмитрия Сергеева Санфирова/подполковника Ивана Игнатьева Мусина-Пушкина вотчина)
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