Варфаломей Павлович
Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
- ФИО
- Варфаломей Павлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 141-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 19.09.1737
- Приход
- Казанская ц.
- Место прихода
- Борисоглебский
- Статус персоны
- крестьянин
- Место персоны
- д. Луговская, Синодальная вотчина
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 162об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Федор Варфоломеевич
Отец - Варфаломей Павлович, крестьянин (д. Луговская, Синодальная вотчина)
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