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Михаил Васильевич

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Михаил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
132-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.08.1737
Приход
Казанская ц.
Место прихода
Борисоглебский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
сельцо Иевлево, порутчика Василия Михайлова Лопухина вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Евдокия Михайловна
Отец - Михаил Васильевич, крестьянин (сельцо Иевлево, порутчика Василия Михайлова Лопухина вотчина)
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