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Евдокия Михайловна

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Евдокия Михайловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
132-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.08.1737
Приход
Казанская ц.
Место прихода
Борисоглебский
Место персоны
сельцо Иевлево, порутчика Василия Михайлова Лопухина вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Евдокия Михайловна
Отец - Михаил Васильевич, крестьянин (сельцо Иевлево, порутчика Василия Михайлова Лопухина вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
04.08.1737 ст.
Место рождения
сельцо Иевлево, порутчика Василия Михайлова Лопухина вотчина
География
сельцо Иевлево, порутчика Василия Михайлова Лопухина вотчина

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