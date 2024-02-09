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Степан Кириллович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Степан Кириллович
Тип записи
о рождении
Номер записи
111-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.10.1737
Приход
Дмитриевская ц.
Место прихода
Дмитриевский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Кощеево, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 47об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Дмитрий Степанович
Отец - Степан Кириллович, крестьянин (д. Кощеево, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина)
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