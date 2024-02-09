Степан Кириллович
Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
- ФИО
- Степан Кириллович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 111-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 18.10.1737
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Место прихода
- Дмитриевский
- Статус персоны
- крестьянин
- Место персоны
- д. Кощеево, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 47об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Дмитрий Степанович
Отец - Степан Кириллович, крестьянин (д. Кощеево, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина)
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