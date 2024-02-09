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Финоген Тимофеевич

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Финоген Тимофеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
107-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.07.1737
Приход
Дмитриевская ц.
Место прихода
Дмитриевский
Место персоны
д. Луньково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Финоген Тимофеевич
Отец - Тимофей Федорович, крестьянин (д. Луньково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
08.07.1737 ст.
Место рождения
д. Луньково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
География
д. Луньково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина

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