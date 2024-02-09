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Афанасий Титович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Афанасий Титович
Тип записи
о рождении
Номер записи
106-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.06.1737
Приход
Дмитриевская ц.
Место прихода
Дмитриевский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Гридино, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Кузьма Афанасиевич
Отец - Афанасий Титович, крестьянин (д. Гридино, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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