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Андрей Гаврилович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Андрей Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
102-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.11.1736
Приход
Воскресенская ц.
Место прихода
Старинский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Гавриловка, Максима Семенова Чиркова вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 95
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Авдей Андреевич
Отец - Андрей Гаврилович, крестьянин (д. Гавриловка, Максима Семенова Чиркова вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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