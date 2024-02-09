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Авдей Андреевич

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Авдей Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
102-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.11.1736
Приход
Воскресенская ц.
Место прихода
Старинский
Место персоны
д. Гавриловка, Максима Семенова Чиркова вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 95
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Авдей Андреевич
Отец - Андрей Гаврилович, крестьянин (д. Гавриловка, Максима Семенова Чиркова вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
21.11.1736 ст.
Место рождения
д. Гавриловка, Максима Семенова Чиркова вотчина
География
д. Гавриловка, Максима Семенова Чиркова вотчина

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