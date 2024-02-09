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Анфим Ионович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Анфим Ионович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
93-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.08.1736
Приход
Дмитриевская ц.
Место прихода
Дмитриевский
Место персоны
д. Коняево Высокорецкое, Синодальная вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 88об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Анфим Ионович
Отец - Ион Максимович, крестьянин (д. Коняево Высокорецкое, Синодальная вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
27.08.1736 ст.
Место рождения
д. Коняево Высокорецкое, Синодальная вотчина
География
д. Коняево Высокорецкое, Синодальная вотчина

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