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Анисим Меркулович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Анисим Меркулович
Тип записи
о рождении
Номер записи
90-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1736
Приход
Дмитриевская ц.
Место прихода
Дмитриевский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Коняево Высокорецкое, Синодальная вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 88об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Антон Анисимович
Отец - Анисим Меркулович, крестьянин (д. Коняево Высокорецкое, Синодальная вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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