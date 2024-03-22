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Иван Гаврилович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Иван Гаврилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
84-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.02.1736
Приход
Дмитриевская ц.
Место прихода
Дмитриевский
Место персоны
д. Рыжиково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 88
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Иван Гаврилович
Отец - Гавриил Евсеевич, крестьянин (д. Рыжиково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
24.02.1736 ст.
Место рождения
д. Рыжиково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
География
д. Рыжиково, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина

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