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Григорий Максимович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Григорий Максимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
78-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.11.1736
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Место персоны
д. Кижаны, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 101об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Григорий Максимович
Отец - Максим Иванович, крестьянин (д. Кижаны, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
03.11.1736 ст.
Место рождения
д. Кижаны, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
География
д. Кижаны, Владимирского Рождественского монастыря вотчина

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