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Василий Терентьевич

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Василий Терентьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
77-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.09.1736
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Кашманово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 101об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Сергей Васильевич
Отец - Василий Терентьевич, крестьянин (д. Кашманово, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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