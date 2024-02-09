Никифор Федорович
Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
- ФИО
- Никифор Федорович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 69-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 16.06.1736
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская губ.
- Место прихода
- Александрово
- Статус персоны
- крестьянин
- Место персоны
- д. Дарьино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.3, лист: 101об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Тихон Никифорович
Отец - Никифор Федорович, крестьянин (д. Дарьино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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- Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
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