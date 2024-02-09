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Леонтий Ермолаевич

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Леонтий Ермолаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
56-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.12.1731
Приход
Воскресенская ц.
Место прихода
Старинский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Лукинская, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.2, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Василий Леонтьевич
Отец - Леонтий Ермолаевич, крестьянин (д. Лукинская, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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