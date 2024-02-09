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Яков Макеевич

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Яков Макеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
52-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.10.1731
Приход
Воскресенская ц.
Место прихода
Старинский
Место персоны
д. Никитино, Захара Дмитриева Шестакова/Ильи Андреева Козьмина вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.2, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Яков Макеевич
Отец - Мокей Иванович, крестьянин (д. Никитино, Захара Дмитриева Шестакова/Ильи Андреева Козьмина вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
16.10.1731 ст.
Место рождения
д. Никитино, Захара Дмитриева Шестакова/Ильи Андреева Козьмина вотчина
География
д. Никитино, Захара Дмитриева Шестакова/Ильи Андреева Козьмина вотчина

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