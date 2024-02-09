Михаил Иосифович
Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
- ФИО
- Михаил Иосифович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 44-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 09.07.1728
- Приход
- Казанская ц.
- Место прихода
- Борисоглебский
- Место персоны
- д. Улыбышево, Синодальная вотчина
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.1, лист: 71об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Михаил Иосифович
Отец - Иосиф Иванович, крестьянин (д. Улыбышево, Синодальная вотчина)
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- Источник
- Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
- Дата рождения
- 09.07.1728 ст.
- Место рождения
- д. Улыбышево, Синодальная вотчина
- География
- д. Улыбышево, Синодальная вотчина
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