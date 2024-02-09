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Лазарь Акимович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Лазарь Акимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
36-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.06.1728
Приход
Казанская ц.
Место прихода
Борисоглебский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Марюхино, Синодальная вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.1, лист: 71
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Акилина Лазаревна
Отец - Лазарь Акимович, крестьянин (д. Марюхино, Синодальная вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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