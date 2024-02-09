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Малафей Филипович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Малафей Филипович
Тип записи
о рождении
Номер записи
21-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.10.1728
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Ильино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.1, лист: 76
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Филипп Малафеевич
Отец - Малафей Филипович, крестьянин (д. Ильино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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