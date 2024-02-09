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Семейский Павел Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Семейский Павел Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
490-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
30.09.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 82 муж
Урожд. - Семейский Григорий Павлович
Отец - Семейский Павел Григорьевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Семейская София Степановна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Гончаров Аким Васильевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Лисицкая Фекла Павловна, девица (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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