Столбунова Харитина Васильевна
Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
- ФИО
- Столбунова Харитина Васильевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 486-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 25.09.1918
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская губ.
- Уезд прихода
- Павловский уезд
- Место прихода
- Александровка
- Нас. Пункт приписки
- сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
- Дата крещения
- 25.09.1918
- Священнослужители
- священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 145
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 78 муж
Урожд. - Столбунов Иван Матвеевич
Отец - Столбунов Матвей Петрович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Столбунова Харитина Васильевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Олейникова Параскева Васильевна, крестьянка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Столбунов Павел Иванович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во 22.10.1937 г.; НС №236168 27.10.1953 г.
- Примечание / Дополнительно
- Выдано повторное св-во 22.10.1937 г.; НС №236168 27.10.1953 г.
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