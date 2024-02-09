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Столбунов Матвей Петрович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Столбунов Матвей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
486-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
25.09.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 78 муж
Урожд. - Столбунов Иван Матвеевич
Отец - Столбунов Матвей Петрович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Столбунова Харитина Васильевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Олейникова Параскева Васильевна, крестьянка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Столбунов Павел Иванович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во 22.10.1937 г.; НС №236168 27.10.1953 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во 22.10.1937 г.; НС №236168 27.10.1953 г.
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