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Папченко Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Папченко Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
485-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Воронцовка, Воронцовская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
23.09.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 77 муж
Урожд. - Кианов Иван Степанович
Отец - Кианов Степан Петрович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Кианова Александра Артемовна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Папченко Иван Федорович, крестьянин (сл. Воронцовка, Воронцовская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Парамонова Ефросинья Тимофеевна, крестьянка (сл. Воронцовка, Воронцовская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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